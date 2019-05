Apreensão de menores na fronteira com o México

Dados oficiais mostram que cerca de 169 mil jovens foram apreendidos nos últimos 7 meses após atravessar a fronteira do México com os EUA, uma média de 800 por dia – mais da metade tem 12 anos ou menos. Os menores representam quase 37% das travessias, uma proporção também crescente. “Nunca vimos nada parecido”, disse John Sandweg, diretor da agência de imigração do governo Barack Obama.

