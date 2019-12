Celebridades “Aprendi a fazer escolhas”, diz Maisa

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Maisa termina o ano com motivos para comemorar Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/ Instagram @maisa) Foto: Reprodução/Instagram

Maisa termina o ano com motivos para comemorar. Aos 17 anos de idade, ela concluiu o Ensino Médio e realizou o sonho de conhecer o Egito. Na sequência, emendou com uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes.

Se as conquistas pessoais são motivo de orgulho, as profissionais também não ficam atrás. Em 2019, lançou dois filmes e ganhou um programa para chamar de seu. “Não tinha ideia que seria um ano com tanta novidade.”

Novos hábitos

“Completei um ano sem comer carne vermelha no meio do ano e também estou frango frango desde novembro de 2018. Depois, corte o peixe. Antes, eu dizia: ‘impossível eu parar de comer hambúrguer, sou viciada’ e ‘não ligo pra frango, mas coxinha é irresistível’. Mas aprendi a fazer escolhas, substituições, experimentei até coxinha de jaca e gostei. Não me arrependo e nem sinto vontade de voltar atrás.”

Sonhos pessoais

O jeitão despachado que popularizou Maisa na infância ainda a acompanha. As declarações francas que faz em seu programa e fora dele são uma marca. A apresentadora chegou a declarar que não sabe se engravidar fará parte dos seus planos no futuro. “Não sei se quero ter filho, mas casar eu quero. Anotem: meu casamento vai ser um bapho”, disse ela, que namora Nicholas Arashiro há dois anos.

Na televisão, ela também motivos para comemorar. Depois de um período dedicada às novelas, voltou a trabalhar como apresentadora e lançou o Programa da Maisa, no SBT. Na atração, levou talentos de diferentes gerações e emissoras, como Giovanna Lancellotti, Fernanda Paes Leme, Larissa Manoela, Tiago Abravanel, Ludmilla, Sabrina Sato, Xuxa, Giovanna Ewbank, Pedro Bial, Alok, Ronnie Von, entre outros. “Fico muito feliz por ter tanta gente bacana ao meu sofá. E, claro, quero continuar levando convidados bem especiais em 2020.”

