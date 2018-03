Área Internacional da Expodireto Cotrijal terá programação voltada para negócios

Pelo segundo ano consecutivo a Secretaria de Relações Internacionais do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento participará das tradicionais rodadas de negócios da Área Internacional da Expodireto.

Nesta segunda-feira (05) e terça-feira (06), acontecerá o Agribusiness Investor Road Show”, em que potenciais investidores e fundos de investimentos, do exterior, terão a oportunidade de conhecer diversos produtos ligados ao agronegócio brasileiro. Serão rodadas de investimentos, entre empresas gaúchas e brasileiras e representantes estrangeiros. Nessas rodadas, as empresas cadastradas terão espaço para apresentar os seus projetos para captação de investimentos.

No dia 7 de março, em parceria com o SEBRAE-RS e também com a SRI – Secretaria de Relações Internacionais do MAPA, ocorrerá o Projeto Comprador Internacional, com a realização de Rodada de Negócios, de compra e venda, diretamente das empresas e indústrias expositoras, com importadores estrangeiros.

Também acontecerá, ao longo de toda a semana, no Auditório do Pavilhão Internacional, palestras e seminários, de entidades e países, onde serão apresentadas oportunidades de negócios, formas de se fazer negócios com determinado país ou região, além de assuntos ligados ao agronegócio mundial.

Os principais segmentos contemplados, nas Rodadas de Investimentos e nas Rodadas de Negócios, serão:

– Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas;

– Frutas e Sucos;

– Pescados em Geral;

– Olivas e Azeite;

– Carnes (gado, frango, suíno, ovinos);

– Grãos (soja, milho, trigo, arroz, girassol);

– Energias Renováveis;

– Infraestrutura Ligada ao Agronegócio (ferrovias, estradas, navegação fluvial e marítima).

