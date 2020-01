Agro Arena Agrodigital é uma das grandes novidades da Expodireto 2020

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Projeto moderno será instalado dentro do Parque da Expodireto em Não-Me-Toque Foto: Divulgação/ Grupo Leyzer Foto: Divulgação/ Grupo Leyzer

Com infraestrutura circular e formato de arena multipalco, em 1,7 mil metros quadrados, a Arena Agrodigital será a grande novidade da Expodireto Cotrijal 2020. Um evento focado nas tecnologias digitais dentro da feira para aproximar ainda mais o produtor de soluções inovadoras para o campo.

Tradicional palco de grandes debates e inovação para o Agronegócio, a Expodireto Cotrijal possui foco em tecnologia e negócios, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento do setor como um todo.

“Fortalecendo este propósito e ampliando a visibilidade, chegamos a 21ª edição com a Arena Agrodigital. Um espaço para apresentar de forma detalhada as soluções, resultados de pesquisas, tendências de produtos e serviços envolvendo as tecnologias digitais que têm transformado a forma do agricultor trabalhar e buscar resultados”, destaca o superintendente Administrativo-Financeiro da cooperativa, Marcelo Ivan Schwalbert.

Dinamismo e praticidade

Unindo startups do Agro mundial com empresas já consolidadas no mercado, o local terá também quatro auditórios com mais de 40 palestras simultâneas com grandes especialistas no assunto, durante os cinco dias de programação. Com auxílio de fones multicanal, os visitantes poderão escolher qual o tema que mais se aproxima da sua realidade.

“Buscamos criteriosamente empresas parceiras que apresentem tecnologias que façam sentido, que realmente possam ser aplicados à realidade dos nossos produtores”, acrescenta Schwalbert.

“A agricultura digital e a inovação chegam com uma velocidade arrebatadora para os produtores, que muitas vezes podem ficar confusos sobre qual é o melhor caminho. Por isso, a informação e um espaço para expor se mostra tão importante. Mas, antes de tudo, é fundamental estarmos com a cabeça aberta para esta transformação que está acontecendo e vai nos ajudar a ser ainda mais eficientes em produtividade”, menciona o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

Estrutura inovadora

• 22 estandes serão ocupados por expositores de tecnologias digitais. Entre os confirmados, nomes renomados como Syngenta, Basf, Bayer, Banco do Brasil, Imed, Sicredi e AGCO;

• Quatro auditórios, com 80 lugares cada, com telões de projeção de conteúdo e fones multicanal;

• 15 startups em espaço aberto;

• Área de credenciamento, cafeteria gourmet e lounge.

