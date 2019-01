Arena recebe evento de marketing digital

Neste sábado (19) e domingo (20), das 9h às 17h, a Arena do Grêmio recebe a terceira edição do curso “Arena Digital”, voltado para profissionais de marketing e inovação. Ministrada pelo estrategista digital Leandro Lages, o evento destaca temas como planejamento digital e redes sociais. Detalhes e inscrições no site www.tudodeshare.com.br, com desconto especial para sócios do Tricolor.

