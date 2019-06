Devido a Arena do Grêmio estar cedida para a Copa América os horários do Museu do Grêmio e o Tour serão diferenciados durante este período. A operação seguirá normal até esta quinta (13) . Após isso, serão 11 dias em que o museu estará fechado e o tour não poderá operar na Arena, voltando ao normal a partir do dia . Informações através dos telefones (51) 3181.0278 e (51) 3181.0254.

Deixe seu comentário: