Arma é furtada em feira de segurança e defesa no Rio

Uma arma modelo APX Compact 9 mm foi furtada, na manhã desta terça (2), pouco antes da abertura oficial do evento Laad Defence & Security, a maior feira de negócios da área de defesa e segurança da América Latina, que ocorre até sexta (5), no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do evento, a pistola foi retirada do estande da fábrica de armas Beretta Defense Technologies.

