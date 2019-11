Armando Burd, Marne Barcelos e Gustavo Victorino também concorrem ao Prêmio Press 2019, saiba em quais categorias

A Rede Pampa de Comunicação concorre com três experientes profissionais da casa – Armando Burd, Marne Barcelos e Gustavo Victorino – nas seguintes categorias: Colunista de Jornal do Ano, Melhor Comentarista de Rádio do Ano e Melhor Comentarista de Televisão do Ano.

Colunista de Jornal do Ano – Armando Burd: o renomado profissional conta com uma longa carreira, atuando na cobertura dos fatos políticos do RS. Burd enriquece o prestigiado time de colunistas do Jornal O Sul e concorre na categoria Colunista de Jornal do Ano. Armando Burd também pode ser ouvido na Rádio Pampa, de segunda a sexta, às 13h10, e integra o elenco da TV Pampa.

Melhor Comentarista de Rádio do Ano – Marne Barcelos: conhecido como “a enciclopédia do rádio”, o experiente comunicador mostra sua versatilidade e grande conhecimento de segunda a sábado, a partir das 6h, na Rádio Pampa. Além de dominar as mais diversas áreas, Marne encanta os ouvintes distribuindo dicas de cinema, música e literatura. Marne Barcelos integra também o elenco do programa Atualidades, da TV Pampa.

Melhor Comentarista de Televisão do Ano – Gustavo Victorino: suas opiniões firmes e contundentes o levaram à final na categoria Comentarista de Televisão do Ano. É comum que as participações de Gustavo Victorino repercutam não só durante a exibição do programa Atualidades, da TV Pampa, mas também por muitos dias depois, ao serem compartilhadas através das redes sociais, dado elevado número de visualizações de seus comentários, até mesmo fora do Brasil. Além da TV Pampa, Victorino integra o elenco da Rádio Pampa, de segunda a sexta-feira, entre 16h e 19h.