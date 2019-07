Uma promotora americana arquivou nesta quarta-feira (03) o caso de uma mulher que sofreu um aborto após ser baleada na barriga durante uma briga, e que foi presa pela justiça do estado do Alabama acusada de matar o feto, informou a imprensa local. Um grande juri havia acusado Marshae Jones, de 27 anos, de homicídio involuntário porque ela iniciou a briga na qual foi baleada no abdômen.

Deixe seu comentário: