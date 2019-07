Arsenal volta a demonstrar interesse por Kannemann e deve apresentar proposta ao Grêmio

O zagueiro do Grêmio Walter Kannemann é alvo de disputa no cenário do futebol inglês. Depois de receber sondagem do Wolverhampton, da Inglaterra, o Arsenal fez consulta ao empresário do argentino.

Conforme divulgou o jornal inglês The Sun, o Arsenal está disposto a desembolsar 12 milhões de libras (13 milhões de euros) pelo defensor, em substituição ao zagueiro do time Mustafi. A informação foi confirmada pela reportagem da Rádio Grenal.

Vale lembrar que, no inicio deste ano, Kannemann já teve o nome ligado às especulações com o Arsenal. Na ocasião, o argentino estava com a seleção de seu país para amistosos preparatórios para a Copa América. À época, os Gunners se mostraram dispostos a pagar multa rescisória de £10.2 milhões (aproximadamente R$52,6 milhões) para acertar a contratação.

Em Porto Alegre desde 2016, o camisa 4 tem vínculo com o Tricolor até 2022.

