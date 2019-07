As exposições da Mostra Coletiva do 3º Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea e BIO-I, do artista David Ceccon, estão abertas para visitação na Pinacoteca Aldo Locatelli (Paço dos Açorianos – Praça Montevidéu, 10, em Porto Alegre) . A entrada é gratuita. Visitação até 4 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30.

