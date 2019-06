Arte e história: Theatro São Pedro completa 161 anos

O Theatro São Pedro, mais antigo de Porto Alegre, completa seus 161 anos, nesta quinta-feira (27). Construído em um dos pontos mais altos do Centro Histórico da capital, o teatro era desejado por governantes e população da então Província de São Pedro do Rio Grande do Sul desde o Período Colonial. Em 1833, foi emitida uma carta de título de doação do terreno para o início das obras, com um projeto arquitetônico de estilo neoclássico.

Filipe de Normann, arquiteto responsável, assinou também a construção de um prédio gêmeo, que ficava ao lado do teatro e foi destruído por um incêndio em 1949, dando lugar ao atual prédio do Palácio da Justiça.

As obras de construção do Theatro São Pedro pararam durante a Revolução Farroupilha, que eclodiu em 1835. A revolução encerrou em 1845 e, dois anos depois, a construção foi retomada, após empréstimo obtido dos cofres provinciais. Finalmente, em 27 de junho de 1858, o prédio foi inaugurado sob a presidência de Ângelo Moniz da Silveira Ferraz, o Barão de Uruguaiana. Na ocasião, representou-se o drama Recordações da Mocidade. Em 1862, o Theatro São Pedro tornou-se definitivamente patrimônio público.

