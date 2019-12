Política Articulação do governo Bolsonaro no Congresso é nula, diz líder do Centrão

6 de dezembro de 2019

Arthur Lira (PP-AL) é o líder do Centrão na Câmara Foto: Divulgação Arthur Lira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL), líder do Centrão na Câmara, afirmou que a articulação política do governo no Congresso Nacional é nula. “Ela não existe. Ela, às vezes, dificulta o trabalho dos líderes”, disse.

Segundo ele, o governo tem adotado uma estratégia política equivocada: em vez de sentar com os caciques partidários, optou por buscar apoio das frentes parlamentares, que reúnem congressistas de várias legendas, para debater temas de interesse social, como saúde, educação e ambiente.

“Elas são importantíssimas, sou membro de várias. Mas elas têm de cuidar dos temas que são afins. Quando você mistura e quer que a frente vá te dar voto na Previdência, ela não vai conseguir”, criticou Lira.

Na prática, isso vem se traduzindo em dificuldades para aprovar projetos de interesse do governo, como ocorreu com a medida provisória que definiu as regras do Médicos pelo Brasil, o substituto do Mais Médicos.

“Não é possível que toda hora o Congresso esteja sempre surpreso com o texto de medida provisória, que a gente só sabe quando chega à Câmara”, declarou Lira. De acordo com ele, mesmo a maior vitória do primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, a reforma da Previdência, não teria ocorrido “sem o dedo” do Centrão.

“Quando há um projeto que não tem o apoio dos partidos de centro, ele nem sequer é pautado”, disse o parlamentar.

