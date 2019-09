As Golpistas: stripper que inspirou o filme quer processar a produção

O filme As Golpistas já arrecadou mais de US$ 70 milhões, porém, Samantha Barbash, a stripper que inspirou a história, não recebeu nenhum centavo. Com isso, segundo informações da revista americana Variety, ela está ameaçando processar a produção.

Quem interpreta a personagem é Jennifer Lopez. Segundo Barbash, J.Lo não a procurou pra entender mais sobre sua vida e classificou o projeto como “difamatório” e “degradante”. Para o advogado de Samantha, a produção está cometendo uma “violação flagrante”.

Um representante da produtora do longa, STX Films, deu uma declaração, justificando o trabalho: “Vamos defender o nosso direito de contar histórias baseadas em fatos com base nos registros públicos e esperamos resolver esse assunto perante um juiz”. O longa é baseado em uma matéria do The New York Times, publicada em 2015. O filme chegará no Brasil em dezembro.

