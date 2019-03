Às voltas com mais uma séria lesão, Neymar diz estar com saudades de jogar

Fora de combate desde o final de janeiro, quando voltou a sentir a lesão no quinto metatarso do pé direito, Neymar utilizou as redes sociais para demonstrar a fala que está sentindo dos gramados.

Na manhã deste domingo (31), por meio de sua conta oficial no Instagram, o atacante do Paris Saint-Germain publicou uma foto vestindo o uniforme da Seleção Brasileira e beijando a bola. Na legenda, o jogador ainda escreveu: “saudade”.

Logo após a postagem, Neymar recebeu inúmeras mensagens de apoio. O cantor Leo Santana, por exemplo, escreveu “breve você está de volta hermano…Deus é contigo”, ao passo que Felipe Melo disse “Deus no comando!”.

De acordo com o departamento médico do PSG, o tempo de recuperação de Neymar giraria em torno de 10 semanas. O jogador e o clube optaram por um tratamento conservador, sem cirurgias, e a tendência é que o jogador retorne aos gramados no meio de abril.

Déjà vu

Sabe aquela sensação de déjà vu? De viver no presente algo do passado, com roteiro e cenários praticamente semelhantes? Março de 2019 tem este caráter para Neymar. A maior estrela do futebol brasileiro convive com problemas parecidos às vésperas de uma competição importante. Em 2018, no caso, a maior delas: Copa do Mundo. Nesta temporada, a Copa América

O metatarso operado que atrapalhou o desempenho na Rússia voltou a incomodar. O Paris Saint-Germain, sem o craque, se despediu precocemente da principal competição da temporada. A preocupação sobre como Neymar estará com a seleção no meio do ano ressurge. Março, pelo segundo ano consecutivo, exigiu do atacante mais do que o simples trabalho de fisioterapia

Neymar voltou a encarar problemas com o pé direito. Em 2018, o craque veio ao Brasil para ser operado e iniciar a acelerada recuperação para a Copa do Mundo. Neste ano, a longa fisioterapia tomou a rotina do jogador. São comuns os vídeos detalhando o tratamento, com até os “parças” do camisa 10 comprovando o sofrimento do processo na própria pele.

Trauma na Liga dos Campeões

Há um ano, Neymar desfalcou o Paris Saint-Germain da segunda partida contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ausente, o brasileiro viu a equipe cair no Parque dos Príncipes para os espanhóis, que se sagrariam campeões posteriormente. Já neste ano, na beira do gramado, o atacante testemunhou uma surpreendente queda para o Manchester United, após comemorar vitória por 2 a 0 na primeira perna da eliminatória.

Deixe seu comentário: