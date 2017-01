Assaltante que filmou o próprio assalto ainda reclama que o celular que roubou é uma “porcaria”

Um dos assaltantes que participou do roubo a uma casa lotérica, na terça-feira (10), na Bahia, filmou parte da ação e aparece em um vídeo criticando o celular de uma das clientes, vítima do assalto. “Uma porcaria dessas”, disse o suspeito ao tomar o aparelho das mãos de uma mulher. As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil.

Conforme a polícia, o vídeo foi gravado por um dos assaltantes que participaram da ação. As imagens foram localizadas em um dos celulares encontrados com suspeitos mortos após confronto com a polícia na região. Fotos com o grupo exibindo armas também estavam armazenadas em um dos aparelhos.

Vídeos de câmeras de segurança do estabelecimento também foram divulgados pela polícia e mostram toda a ação dos suspeitos. Eles parecem agir com tranquilidade. Entram nos guichês da lotérica, pegam dinheiro e pertences de funcionários e saqueiam clientes.

Durante o assalto, as vítimas foram ameaçadas. Algumas chegaram a tentar escapar da ação, mas retornaram ao estabelecimento após as ameaças. “Venha, não volta não. Se voltar vai tomar”, diz um dos assaltantes.

Fuga e confronto

Os suspeitos fugiram após o crime, mas foram interceptados pela polícia. Houve confronto e três morreram logo após a ação. Um quarto assaltante foi morto também em troca de tiros com a polícia, na quarta-feira (11). Dois integrantes do grupo foram presos.

Com os suspeitos foram encontrados cerca de 21 mil reais em espécie, além de cinco armas. O material apreendido e os homens presos foram encaminhados para uma delegacia. Os presos estão à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, o grupo é de Porto Seguro (BA). (AG)

