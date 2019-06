“Assim vamos nos encontrando”, diz Luana Piovani ao postar fotos com suposto affair

A atriz Luana Piovani compartilhou uma foto em que aparece ao lado do ator e apresentador português Igor Marchesi, que está sendo apontado como seu novo romance. “Assim vamos nos encontrando, formando nossa patota, nos ajudando, fortalecendo, nos divertindo sempre e aprendendo um com o outro. Somos os de escolha clara e luta diária“, publicou.

Ela contou que se recorda da primeira vez que falou com ele e que está feliz em tê-lo próximo de sua família: “Ainda me lembro da entrevista que te dei quando me apaixonei por Portugal, há três anos. Agora, já aqui e tendo você junto a nossa família, penso que realmente Deus vai nos cercando direitinho. Só falta nossa peça de teatro ou novela juntos“, completou.

Na foto compartilhada em sua conta do Instagram, Igor aparece se divertindo com Dom, Liz e Bem, filhos de Luana com o surfista Pedro Scooby. Veja:

Deixe seu comentário: