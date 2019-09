Astrônomos estão intrigados com um estranho asteroide que muda de cor e age como um cometa

Segundo o comunicado do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), foi captado um asteroide estranho. De acordo com os astrônomos, este corpo celeste muda de cor do vermelho para azul no espectro próximo ao infravermelho.

Este astro tem uma órbita entre Marte e Júpiter e a sua condição está a deixar os astrônomos intrigados.

O evento captado tornou-se assim no primeiro fenômeno deste tipo observado em tempo real. Conforme informações, cientistas do MIT acham que o comportamento estranho do asteroide pode ser causado pela sua rotação muito rápida ejetando camadas de poeira da sua superfície para o espaço.

Este astro peculiar, batizado de 6487 Gault, está localizado dentro do cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e de Júpiter. O comportamento do asteroide anteriormente tinha sido associado com o dos cometas, que deixam dois rastros de poeira na passagem.

Os investigadores descreveram tal desenvolvimento como uma “grande surpresa”. Segundo Michael Marsset, especialista do Departamento de Estudos Terrestres, Atmosféricos e Planetários do MIT, a equipe de cientistas julga que “testemunhou o asteroide a perder a sua poeira avermelhada no espaço”.

Desse modo, os cientistas agora julgam estar a observar “as camadas subjacentes, frescas e azuis”.

Os astrônomos entendem que tal mudança de cor e atividade semelhante à de um cometa podem ser provocadas pelo facto deste astro ter a “rotação rápida sendo o suficiente para despir camadas de poeira da sua superfície, graças à força centrifuga”.

Os cientistas pretendem agora estudar o asteroide. A ideia é obter mais pistas sobre a atividade, quando este aparecer no céu da próxima vez.