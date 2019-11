Quatro pessoas morreram na noite de quinta (31), na cidade de Orinda, na Califórnia. Segundo o gabinete do xerife do condado de Contra Costa, a ação deixou diversos feridos. Testemunhas disseram à emissora NBC Bay Area que o ataque aconteceu em uma festa de Halloween que era realizada em uma residência alugada através do Airbnb em Orinda, 24 km de São Francisco.