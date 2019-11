O grupo extremista EI (Estado Islâmico) atacou uma unidade de guardas de fronteira no Tadjiquistão terminou com 17 mortos, incluindo 15 criminosos, anunciaram as autoridades locais. O ataque, executado por membros do EI procedentes do Afeganistão, aconteceu às 3h locais de terça (5) perto da fronteira com o Uzbequistão, informou o ministério do Interior do país da Ásia Central.