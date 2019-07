Um caminhão-bomba foi detonado, nesta segunda-feira (1º), perto do ministério da Defesa em Cabul, no Afeganistão, e deixou pelo menos 11 pessoas mortas e cerca de 100 feridas — entre elas 35 crianças, informaram as agências de notícias EFE e Reuters. O grupo Talibã, que assumiu a autoria do ataque, entrou em confronto, em seguida, com as forças de segurança afegãs.