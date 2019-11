Uma pessoa morreu e ao menos 34 ficaram feridos na segunda (4) em um ataque com granada na cidade de Srinagar, na região da Caxemira, na Índia, de acordo com autoridades do país. É o ataque mais violento na localidade desde que a Caxemira perdeu sua condição administrativa diferenciada, em 5 de agosto. Os feridos foram internados em hospitais.