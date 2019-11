Cinquenta e uma crianças e três professores ficaram feridos com soda cáustica em um jardim de infância, na província de Yunnan, no sudeste de China. Em contato com a pele ou com os olhos, a soda cáustica provoca irritação e queimaduras. A motivação do ataque ainda não está clara. O suspeito foi preso e disse que o ato foi uma vingança contra a sociedade.