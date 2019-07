Ataques aéreos na cidade de Maarat al-Numan, no Noroeste da Síria, deixaram dezenas de pessoas mortas nesta segunda-feira (22), informaram as agências de notícias Reuters e AP. Pelo menos 37 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas em um mercado na província de Idlib, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Mais 12 civis foram assassinados em outros ataques no país.