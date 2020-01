Walmor Parente Ataques cibernéticos

Por Walmor Parente | 6 de janeiro de 2020

O número de ataques cibernéticos às redes do Governo cresceu em 2019. (Foto: Reprodução)

O número de ataques cibernéticos às redes do Governo cresceu em 2019. Foram 3.875 notificações a mais que em 2018, segundo dados do Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR-Gov), órgão vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Dos 19.150 registros de notificações, mais de 10 mil foram confirmados como ataques e classificados como “fraudes”, “vulnerabilidade” e “abuso de sítio”. O número pode aumentar, pois os dados de 2019 estão sendo fechados.

Incidentes

Há 9 anos, quando os dados começaram a ser categorizados, foram registradas pouco mais de 10 mil notificações, das quais 6,2 mil confirmadas como ataques.

Alertas

Preocupado com os ataques, o GSI emitiu, no ano passado, vários alertas e recomendações sobre como agir em casos de clonagem, perfis falsos nas redes sociais e Phishing, tipo de fraude, por meio da qual, um golpista tenta obter dados pessoais.

Mínimo

Em vigor desde o dia 1º, o salário mínimo (R$ 1.039) deveria estar acima de R$ 4000 necessários para sustentar uma família de quatro pessoas, segundo estimativa Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Quarentena

A oposição mapeia matérias que elenca como “prioritárias” na retomada dos trabalhos legislativos em fevereiro. Um deles é o Projeto de Lei 247/19 que aumenta para 6 anos a quarentena para juízes, procuradores, promotores de Justiça e policiais poderem disputar as eleições.

Centrão

O texto do deputado Fábio Trad (PSD-MS) tramita em regime de “prioridade” na Câmara e, além da oposição, conta com apoio e votos de deputados do Centrão.

Coligação

Pré-candidata à prefeitura do Recife, Marília Arraes (PT) segue conselhos de correligionários sobre as provocações do senador Humberto Costa que defende coligação com o PSB. Ela aguarda que o ex-presidente Lula se pronuncie sobre as candidaturas em cidades com mais de 10 mil eleitores, como tem defendido.

Benção

Humberto tem defendido abertamente apoio “incondicional” ao candidato João Campos (PSB). Mesma posição do PDT que pretende emplacar o cacique do partido, José Queiróz, na prefeitura de Caruaru com a benção de Paulo Câmara (PSB).

Investimentos

O número de investidores ativos no Tesouro Direto cresceu mais de 56% em 2019 em relação ao ano anterior. Foi registrado salto de 752.094 para 1.172.771 investidores, até novembro.

Fronteira

O Ministério da Justiça vai destinar cerca de R$ 13 milhões para a instalação de torres de radiocomunicação na fronteira entre Brasil e o Paraguai. O dinheiro sairá do Fundo Nacional de Antidrogas que arrecadou mais de R$ 70 mi, até novembro, com a venda de bens oriundos do tráfico.

Voltar Todas de Walmor Parente

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário