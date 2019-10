O Atelier Livre Xico Stockinger do Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre (avenida Erico Verissimo nº 307, esquina com Ipiranga) prorrogou as inscrições para alguns de seus cursos, em diversas técnicas artísticas para alunos a partir dos 16 anos de idade. Mais informações pelo telefone (51) 3289-8057, de segunda a sexta-feira, ou no site www.atelierlivre.wordpress.com.