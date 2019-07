O Atelier Livre Xico Stockinger recebe até o dia 26 as inscrições para o segundo semestre. Serão oferecidos 26 cursos com durações variadas, distribuídos em 38 turmas, começando na semana de 5 de agosto, ministrados pelos docentes da própria instituição e pelos proponentes de projetos selecionados no primeiro edital desta natureza, promovido pela Coordenação de Artes Plásticas/Atelier Livre.

