Atenção! Aplicativo FaceApp pode abrir porta para abusos com dados dos usuários

Um novo aplicativo tem ganhado as redes sociais nos últimos dias. Apenas com o upload de uma foto da pessoa, ele mostra como ela ficaria em versão mais velha. A ferramenta se chama FaceApp e também conta com outros filtros. Porém, é preciso ficar atento pois suas normas internas podem facilitar que a empresa abuse na utilização dos dados de seus usuários. Algumas cidades chegaram a banir esse recurso, como São Paulo, que proibiu o uso no metrô.

A política de privacidade da ferramenta afirma que acessa informações do seu aparelho “incluindo as páginas que você acessa, add-ons e outras informações que nos auxiliam a melhorar o serviço”. A tecnologia utilizada pela empresa permite que sua navegação seja totalmente rastreada.

A diretora da organização Coding Rights, Joana Varon, avalia que o uso do app traz uma série de riscos e viola a legislação brasileira ao afirmar que poderá ser regido por leis de outros países, inclusive o Artigo 11º do Marco Civil da Internet (Lei Nº 12.965). Joana considera a política de privacidade do FaceApp muito permissiva, uma vez que não é possível saber quais dados serão utilizados, como e por quais tipos de empresas. Ela diz que o principal problema são os bancos de imagens, uma vez que as tecnologias de reconhecimento facial têm se mostrado abusivas, como nas aplicações de segurança pública.

Deixe seu comentário: