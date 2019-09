Atentado no Afeganistão deixa ao menos 12 mortos

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (18) após um homem-bomba detonar carga explosiva em prédio oficial da cidade afegã de Jalalabad, no leste do Afeganistão. A informação foi divulgada pelo porta-voz do governador da província de Nangarhar, Ataullah Jogyani. “Esta tarde, um homem-bomba atacou dentro de um centro de documentação eletrônica. As forças de segurança estão na área para ajudar os funcionários”, disse um porta-voz do governo na província.

Muitos criminosos entraram no prédio e as forças de segurança tentaram retomar o controle, explicou Ataullah Jogyani. Testemunhas afirmaram que ouviram tiros no local pouco depois da explosão.Cerca de 200 pessoas, entre elas 80 trabalhadores, estavam dentro do edifício no momento do ataque. As informações são de Haji Qudrat, um funcionário que ficou ferido na perna. “Após a explosão, ouvimos disparos de armas de pequeno calibre nos corredores, e um homem entrou em nosso escritório com uma pistola e começou a disparar”, relatou.

Na terça-feira (17) já haviam ocorrido dois atentados no país, que deixaram ao menos 48 mortos. Os ocorridos foram reivindicados pelos talibãs, que prometem fazer o possível para impedir as eleições presidenciais previstas para o dia 28 de setembro.

