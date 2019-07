A recente atividade do vulcão Ubinas, que fez o governo do Peru decretar estado de emergência em sete distritos no Sul do país, obrigou que 29,7 mil pessoas deixassem suas casas desde quinta (18). As cinzas cobriram 617 escolas e 20 unidades de saúde nas regiões de Moquegua, Arequipa, Tacna e Puno, de acordo com um relatório do Centro de Operações de Emergência Nacional do Peru.