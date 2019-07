Representando o Brasil no Mundial de Laser Radial do Japão, o atleta gaúcho Guilherme Perez, do Clube dos Jangadeiros, conquistou o 3º lugar na classificação geral da competição após duas últimas regatas na terça-feira (23), na cidade de Sakaiminato. A competição foi realizada entre 17 e 24 de julho e contou com a participação de mais de 140 atletas entre as categorias feminina e masculina.

