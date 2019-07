O atleta da classe Laser Radial Guilherme Perez, do Clube dos Jangadeiros, vai representar o Brasil no Mundial de Vela do Japão, que será realizado entre os dias 17 e 24 de julho na cidade de Sakaiminato. Em preparação para o campeonato, o velejador embarca no dia 14 de julho rumo ao país e as primeiras provas do Mundial acontecerão no dia 19 de julho.

Deixe seu comentário: