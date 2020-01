Cinema Atriz de “Capitão América”, é presa nos EUA acusada de matar a própria mãe

2 de janeiro de 2020

Mollie Fitzgerald, atriz que fez uma pequena participação no filme “Capitão América: o primeiro vingador”, está sendo acusada de matar a própria mãe. A atriz foi presa na terça-feira (31), pela polícia de Olathe, em Kansas, EUA, segundo informações do site TMZ. De acordo com a publicação, a atriz está detida sob fiança de US$ 500 mil (cerca de R$ 2 milhões).

A prisão aconteceu após a polícia encontrar Patricia, mãe de Mollie, de 68 anos, morta por um golpe de facada que, supostamente aconteceu em 20 de dezembro. Policiais disseram que responderam um chamado por distúrbio. Moli foi encontrada no local e levada ao hospital com ferimentos leves. A polícia informou que o caso está sob investigação, mas não pode dar mais detalhes.

Além de participar de “Capitão América: O Primeiro Vingador”, lançado em 2011, e ter outros trabalhos em sua carreira como atriz, Mollie também tem trabalhos como produtora e diretora. Entre os trabalhos mais recentes, está o filme “The Creeps”.

