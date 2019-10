Atriz peruana retira implantes dos seios após relatar infecções e perda de memória

Sandra Luesse, atriz peruana nascida na Alemanha, relatou em seu perfil no Instagram que foi diagnosticada com Doença do Implante Mamário (BII, na sigla em inglês) após passar mais de um ano lidando com sintomas graves, que incluíam queda de cabelo, infecções urinárias e até mesmo perda de memória, sem saber sua origem.

“Três anos atrás eu decidi colocar implantes. Eu pensei que isso era o que eu precisava para ser ‘perfeita’. Tudo veio do que a sociedade mostrava como uma mulher ‘completa’. Quando, na verdade, é o completo oposto”, desabafou.

A atriz começou a sentir que algo estava errado em pouco tempo. “Cerca de seis meses após colocar os implantes, eu comecei a ter sintomas super esquisitos. E nos últimos 18 meses eu tive cerca de 10 sintomas bizarros, alguns eram crônicos. Sendo alguém super saudável e quase nunca doente, isso era muito fora do comum para mim”, lembrou.

“Eu fui a muitos médicos e especialistas que ficavam tão perplexos quanto eu. E já que eles não tinham nenhuma explicação real, eles decidiram me dar antibióticos para a vida inteira. Eu confiei na abordagem deles, mas não vi diferença nenhuma. Eu também sei que tomar antibióticos é apenas um curativo mascarando a raiz do problema de verdade”, explicou Sandra.

Ela continuou seu relato dizendo que só considerou a possibilidade de que algo tinha dado errado na operação quando uma amiga próxima lhe disse que os implantes poderiam ser a causa. “Eu ri dela e pensei comigo mesma: ‘Por que raios isso teria alguma coisa a ver com meus implantes?’ Mas depois eu busquei saber e fiquei estupefata!”, assumiu.

“Foi a primeira vez que uma luz se acendeu e eu encontrei centenas de milhares de mulheres que estavam experienciando os mesmos sintomas, e muitas vezes até mesmo piores. Eu comecei a pesquisar muito e apenas soube que meu corpo estava tentando encontrar os objetos estranhos (bolsas tóxicas) que estavam no meu corpo”, relatou Sandra.

Ela conta que encontrou um médico especializado e agora os sintomas já estão quase sumindo por completo. “Encontrei imediatamente um cirurgião plástico especializado em explantes (a remoção dos implantes). Marquei minha cirurgia três semanas depois! Eu sabia que minha saúde era 100 vezes mais importante que implantes jamais seriam”, afirmou Sandra.

“O tempo de recuperação e desintoxicação é real! Mas posso dizer para vocês que estou muito grata por ter explantado. Faz um mês que operei e 8/10 sintomas foram embora completamente. Continuo desintoxicando dos outros dois sintomas, que eram crônicos. Já estou 70% melhor. Garotas, Deus fez vocês perfeitas. E a pessoa certa vai te amar exatamente como você é”, encerrou a atriz, mandando uma mensagem de empoderamento para suas seguidoras.