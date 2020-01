Magazine Atriz transforma “Meghan Markle” em verbo que significa “valorizar-se”

26 de janeiro de 2020

Em uma publicação feita em seu perfil no Instagran, Jamil definiu “Meghan Markle” como “Valorizar a si mesmo e a saúde mental o suficiente para criar e deixar uma sala/situação/ambiente em que seu ‘você mesmo’ não seja bem-vindo ou desejado”. Em seguida, ela deu o exemplo: “Pessoa A: Onde está Ryan? Pessoa B: Ah, ele Meghan Markled”.

Fãs entraram na brincadeira e deixaram comentários usando o “verbo”. “Eu Meghan Markled 3 anos atrás, sozinha com dois filhos, andando pelo mundo e deixando toda a nossa amada família para trás, mas foi a melhor decisão que já tomei”, disse uma internauta.

Harry e Meghan surpreenderam a rainha Elizabeth 2ª quando anunciaram, no início de janeiro, que querem viver uma vida mais independente e pagar as próprias contas. O passado de Markle como atriz na série de televisão americana “Suits” imediatamente provocou a especulação de que ela poderia voltar a atuar.

Especialistas em relações públicas preveem que o príncipe Harry e Markle poderiam se tornar o casal de celebridades com o maior salário do mundo, chegando a faturar juntos cerca de US$ 1 bilhão em uma década, o correspondente a mais de R$ 4.073 bilhões.

O dinheiro viria de parcerias comerciais e aparições em eventos. Para Ronn, consultor da 5W Public Relations, empresa de relações públicas em Nova York, “o poder aquisitivo deles – individualmente e em casal – é ilimitado em todos os aspectos. Até agora, o status real de Harry o impedia de ganhar dinheiro com sua celebridade”.

