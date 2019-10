Atropelo equivocado

A revisão do pacto federativo e a reforma administrativa não podem furar a fila. O orçamento engessado do governo federal e o corporativismo tomando conta do poder obrigam mudança de rota.

A reforma tributária deve ser a prioridade. Com a simplificação do sistema e valores da arrecadação mais claros, poderão surgir as mudanças esperadas. A começar com o compromisso de empresários de que haverá abertura de mais empregos. Só depois, surgiriam condições de redimensionar o que a União distribui a estados e municípios. A partir daí teríamos um novo modelo de máquina pública.

Caiu na frigideira

O azeite esquentou e deputada federal Joice Hasselmann, do PSL de São Paulo, saltou fora do comando da liderança do governo no Congresso. Foi o presidente Jair Bolsonaro quem aumentou a chama do fogão. O substituto é o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins.

Risco permanente

O presidente Bolsonaro afirmou, ontem, que se o seu telefone foi grampeado, tratou-se de “uma desonestidade”. Qual telefone fica livre de escutas clandestinas?

Antropofagia partidária

O líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir, afirmou em reunião interna da ala ligada ao presidente do partido, Luciano Bivar, que vai implodir Bolsonaro. O áudio do encontro, gravado por um dos presentes, foi obtido pelo jornal O Estado de São Paulo.

Depois, o Delegado Waldir tentou voltar atrás. Era tarde e a vingança virá a jato.

Homenagem

O vice-presidente da República, general Antônio Hamilton Mourão, recebe a Medalha do Mérito Farroupilha, às 10h de hoje, no plenário 20 de Setembro. Proposição do deputado Tenente-Coronel Zucco. A segurança será tão rigorosa que os deputados estaduais só poderão estacionar à tarde seus automóveis na garagem da Assembleia.

Dois polos

O contraste entre o desempenho positivo da agroindústria e da indústria com o déficit do governo do Estado faz lembrar um ditado: muito ajuda quem não atrapalha.

Ficará lotado

Será tão grande a afluência de interessados à audiência pública sobre o novo Código do Meio Ambiente, segunda-feira, no auditório da Assembleia, que estão sendo distribuídas senhas para ingresso.

Linha própria

O deputado estadual Thiago Duarte assinou documento, pedindo ao governo que retire o regime de urgência para votação do Código do Meio Ambiente. Com isso, entrou em rota de colisão com a direção estadual do DEM.

Para reforçar a bancada O MDB conta com o retorno da vereadora Comandante Nádia à Câmara de Porto Alegre na próxima segunda-feira. Deixará o cargo de secretária municipal de Desenvolvimento Social e Esportes, obrigando a que o vereador Delegado Claiton, do PDT, volte à suplência.

MDB e PDT fizeram coligação na eleição proporcional de 2016.

Lentidão e interesses

Economistas reunidos no Rio de Janeiro, em outubro de 1999, ao analisarem as perspectivas do país, concluíram: o déficit, que arruinava a Previdência, ficaria incontrolável. O epicentro do terremoto das finanças públicas, com o tempo, levaria o país a uma crise sem saída.

A aprovação da reforma demorou ainda 20 anos.

Há 40 anos

A 18 de outubro de 1979, o presidente João Figueiredo encaminhou ao Congresso Nacional mensagem propondo nova Lei Orgânica dos Partidos. Extinguia a Arena e o MDB, permitindo a volta do pluripartidarismo. Surgiram PDS, MDB, PTB, PT, PDT e PP.

Quem imaginaria…

A Internet surgiu na metade da década de 1980 para ser uma rede de comunicação fechada e de uso militar. Tornou-se o eixo de transformações que até então existiam apenas no terreno da ficção. Hoje, influencia e é até decide em campanhas eleitorais.

Fórmula imutável

A frase de Tancredo Neves está cada dia mais atual: “Ganha-se a eleição com os radicais, mas governa-se com os moderados.”

Lição nem sempre captada

A Fórmula 1 ensina aos políticos: a pole position não é prenúncio de vitória.