O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) realizará, no dia 2 de julho, audiência pública sobre a aquisição de até 180 mil novas urnas eletrônicas para as Eleições Municipais de 2020. A audiência será às 14h, no TSE, em Brasília. Não houve contratação em 2018 e há necessidade de aprimoramento tecnológico e substituição de urnas, além de suprir o crescimento de seções eleitorais.

Deixe seu comentário: