Aulas da Educação Infantil começam nesta quarta em Porto Alegre

Começam nesta quarta-feira (14) as aulas na maioria das Emeis e Emeis JP (Escolas Municipais de Educação Infantil e Jardins de Praça) e nas Eceis (Escolas Comunitárias de Educação Infantil) – mantidas por entidades que possuem termos de colaboração firmados junto ao município. As atividades começam no horário normal, às 7h, em Porto Alegre.

Estão previstos 209 dias letivos, com carga horária anual de no mínimo 800 horas, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O término do ano letivo deverá ser em 21 de dezembro de 2018.

Porém, as escolas que finalizaram o ano letivo de 2017 tardiamente terão a data de início das aulas postergada em razão das férias. As famílias devem ficar atentas também para o início das atividades das turmas de Educação Infantil que funcionam nas Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental), que será no dia 15 de março.

Neste ano, tanto os alunos que já frequentavam as instituições quanto os novos irão começar as atividades no mesmo dia. As 29 escolas (67% do total) que iniciarão as aulas no dia 14 já realizaram as reuniões com as famílias.

A unificação das datas de início e encerramento do ano letivo, recesso e férias das Emeis, Emeis JP e Eceis é uma das novidades estabelecidas pela Smed (Secretaria Municipal de Educação) para a elaboração, pelas instituições de ensino, dos calendários escolares de 2018 – conforme as portarias nº 018 e 019 publicadas na edição de 19 de janeiro deste ano no Diário Oficial de Porto Alegre.

Outra diretriz da Smed para as escolas de educação infantil neste ano é que as reuniões pedagógicas ocorrerão fora do horário de aula, sem prejuízo à prestação dos serviços educacionais aos alunos. Também os encontros com pais ou responsáveis deverão realizados ao menos três vezes por ano, a fim de incentivar o acompanhamento à vida escolar da criança pela família. As escolas poderão prever, durante o ano letivo, até três sábados (de quatro horas) para realizar atividades festivas com as crianças e suas famílias, sendo o dia computado como letivo.

De acordo com as diretrizes da Smed, as Emeis estarão abertas durante 11 meses do ano, no horário das 7h às 19h, em todos os dias úteis. As Emeis Jardim de Praça também estarão abertas durante 11 meses, atendendo no horário das 8h às 12h, no turno da manhã, e das 13h30 às 17h30, no turno da tarde.

Apenas as Emeis JP Passarinho Dourado e Pica Pau Amarelo atenderão em turno integral, no horário das 8h às 17h30, em todos os dias úteis. As Eceis também estarão abertas durante 11 meses, com atendimento de 10 horas diárias, mas com horário a ser definido pela escola, respeitando-se a realidade da comunidade escolar.

Escolas que começam no dia 14 de fevereiro:

Emei da Vila Max Geiss

Emei da Vila Santa Rosa

Emei dos Municipários Tio Barnabé

Emei Dr. Walter Silber

Emei Érico Veríssimo

Emei Humaitá

Emei Ilha da Pintada

Emei Jardim Bento Gonçalves

Emei Jardim Camaquã

Emei Jardim Salomoni

Emei JP Cantinho Amigo

Emei JP Meu Amiguinho

Emei JP Passarinho Dourado

Emei JP Pica-Pau Amarelo

Emei Mamãe Coruja

Emei Maria Helena Gusmão

Emei Maria Marques Fernandes

Emei Nova Gleba

Emei Osmar Freitas (Marzico)

Emei Parque dos Maias II

Emei Ponta Grossa

Emei Protásio Alves

Emei Unidos da Paineira

Emei Vila Elizabeth

Emei Vila Floresta

Emei Vila Nova

Emei Vila Nova São Carlos

Emei Vila Tronco

Emei Santo Expedit

