Aumenta para seis o número de mortes no desabamento de prédio em Fortaleza

Aumentou para seis o número de mortes no desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza (CE). Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a sexta vítima fatal é Rosane Marques de Menezes, de 56 anos. O corpo dela foi retirado dos escombros na noite de quinta-feira (17).

“Outras quatro pessoas foram reportadas por parentes como presentes no edifício no momento do desmoronamento e seguem como desaparecidas. Sete pessoas foram resgatadas com vida pelos bombeiros”, diz a nota divulgada pela secretaria.

As buscas prosseguem no local da tragédia. Além de Rosane Marques de Menezes, também morreram Frederick Santana dos Santos, 30 anos; Izaura Marques Menezes, 81 anos; Antônio Gildásio Holanda Silveira, 60 anos; Nayara Pinho Silveira, 31 anos; e Maria da Penha Bezerril Cavalcante, 81 anos.