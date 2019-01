Auris Group apresenta Life Promenade, o primeiro flat de alto padrão de Capão da Canoa

Há 15 anos no ramo imobiliário, o empresário Lindomar, apresenta seu novo empreendimento, o Life Promenade Flat & Mall. Localizado em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, o primeiro flat de alto padrão foi apresentado no último final de semana para representantes da imprensa gaúcha e formadores de opinião. O charmoso coquetel contou com paellas Marinera e Campeira, assinadas por Rodrigo Luzardo e Gilberto Koenig, da Paellas & Cia, além de espumantes Castellamare. O músico Moisés Ramos completou à noite com pocket show de voz e violão.

Na ocasião, o diretor Edison Santos falou sobre o ineditismo do empreendimento, destacando o ineditismo do empreendimento em Capão da Canoa. “Demoramos mais de cinco anos para criar o projeto. Nesse meio tempo, foram mais de 30 ideias até que chegássemos a este projeto final, que tem toda a exclusividade que buscávamos”, revelou Santos.

Na sequência, o diretor-presidente Lindomar Batista dos Santos reforçou os aspectos que tornam o Life Promenade único, além de contar um pouco sobre sua trajetória profissional, que começou com oito anos, como vendedor de picolé nas praias do Estado. O empresário também fez questão de agradecer todos os colaboradores do Auris Group, do servente de obras até os engenheiros. “Todos são muito importantes na incorporação. Não importando o cargo, mas sim a dedicação”, disse.

A infraestrutura do Life Promenade Flat & Mall vai contar com 140 apartamentos de 1 e 2 dormitórios, concierge, segurança e portaria 24h, clube de lazer e 144 vagas de estacionamento.

Auris Group

Formado pelas empresas Auris Incorporações, Auris Participações, Life Flat Capão, LBS Participação Patrimonial e Vale Dell’Artes, o Auris Group surgiu em 2003. No mesmo ano, a Auris Incorporações se tornou uma construtora boutique. Especializando-se na construção de empreendimentos de alto padrão, passou a atender a um seleto público na cidade de Gramado, onde foi responsável pela construção dos empreendimentos: Valle Enótria, Condomínio privado Valle Dell’Acqua, Condomínio Privado Valle Dell’Arte, Edifício Da Vinci e Edifício Michelangelo. Em Capão da Canoa, lançou mais cinco, sendo o último o Life Promenade. Na capital gaúcha, se aventurou na década de 2000, lançando três prédios de alto padrão.

No início da década de 2010, o Auris Group passa a investir também no setor de Turismo, sendo um dos sócios participantes do Snowland, o primeiro parque de neve das Américas.

O diretor-presidente, Lindomar Batista dos Santos, destaca que, ao longo da trajetória, muitas conquistas foram alcançadas. Todas com base no pioneirismo. “Somos o primeiro grupo empresarial a oferecer empreendimentos no litoral gaúcho com área de lazer coletivas e com altíssimo padrão construtivo. Também somos o primeiro a lançar apartamentos com serviços de hotelaria em Capão da Canoa”, informa.

O sucesso obtido com a incorporação e construção de imóveis de luxo, a experiência na administração de condomínio e locações por temporada, somados a inovação presente no DNA empresarial, foram fatores determinantes para que o Auris Group desse um importante passo estratégico, ingressando no mercado de multipropriedade imobiliária e imóveis compartilhados.

De acordo com Santos, mudanças importantes aconteceram, mas a missão do grupo continua a mesma: construir imóveis com padrão superior, oferecendo qualidade de vida, profissionalismo e valorização, e buscando, continuamente, superar as expectativas de sócios, clientes, fornecedores e colaboradores. “Somos um grupo tradicional e ao mesmo tempo inovador. Nosso maior ativo é a confiança que conquistamos no mercado através dos nossos clientes. E isso é motivo de orgulho para todos que trabalham no Auris Group”, finaliza.

