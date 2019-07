Estão em andamento as obras de recuperação em 13 quilômetros da ERS-591, no Norte do RS. O trecho vai da localidade de Castelinho ao entroncamento com a BR-158, em Frederico Westphalen. Cerca de R$ 840 mil são investidos. Os trabalhos, que se iniciaram dia 10 de julho, são executados dentro do Contrato de Conserva Rotineira de Rodovias da 17ª Superintendência Regional do Daer.

