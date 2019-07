A UE (União Europeia) saudou na terça-feira (23) os progressos nas negociações sobre a criação de um mecanismo de distribuição provisória de migrantes resgatados no Mediterrâneo. Durante uma reunião entre representantes da UE segunda-feira em Paris, 14 nações do bloco concordaram “em princípio” com a proposta da Alemanha e França para um novo mecanismo de distribuição.

