Avenida Chuí terá bloqueio em retorno para o Centro a partir desta terça  

Será fechado, a partir desta terça-feira (03), aos veículos em geral, o retorno para a região central, localizado atualmente na avenida Chuí, proximidades da interseção com a rua Ibicuí, no bairro Cristal. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o retorno para a Zona Sul permanecerá aberto no local para os veículos que buscam acessar a avenida Chuí.

Os condutores que necessitam retornar para a área central deverão utilizar a nova rotatória localizada na interseção das avenidas Chuí e Icaraí, a aproximadamente 300 metros do acesso bloqueado.

O bloqueio acontece em função do elevado número de conflitos de trânsito registrados no local, com desrespeito à sinalização existente. A partir desta terça, técnicos e agentes da EPTC irão monitorar as mudanças.