A avenida Mauá, em Porto Alegre, passa a ter bloqueios pontuais que a deixam em meia pista a partir das 21h desta sexta-feira, 14, até as 16h deste sábado, dia 15. A alteração compreende o trecho do Pop Center até o Mercado Público e é necessária para finalizar a obra de requalificação do asfalto da via.

Deixe seu comentário: