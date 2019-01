A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, começou, a requalificação funcional do asfalto na avenida Nilo Peçanha, no trecho entre a rua Carazinho e avenida Carlos Gomes, nos sentidos centro-bairro e bairro-centro. Os trabalhos iniciaram-se na segunda-feira, 21, e irão recuperar a camada superficial do pavimento.

Deixe seu comentário: