Um avião de pequeno porte caiu nesta quarta (30) em um conjunto de apartamentos próximo a Atlanta, nos Estados Unidos. Autoridades confirmaram a morte de um dos dois ocupantes da aeronave, um Piper PA-28; a outra pessoa está desaparecida. Não houve feridos em terra. Com o impacto, as paredes de tijolos do imóvel e o telhado ficaram parcialmente destruídos.