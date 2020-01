Notas Mundo Avião militar cai no oeste do Sudão e deixa mortos

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Um avião militar caiu, nesta quinta-feira (2), depois de decolar de uma base aérea em Geneina, capital do estado de Darfur Ocidental, no oeste do Sudão, disseram um oficial da força aérea e moradores locais. Uma fonte do aeroporto de Geneina disse que havia cerca de 20 pessoas a bordo, incluindo 3 tripulantes, e todas morreram.

