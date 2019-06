A alta comissária da ONU (Organização das Nações Unidas) para os direitos humanos, Michelle Bachelet, visitará a Venezuela na próxima semana. Ela deve se encontrar com Nicolás Maduro e também com Juan Guaidó. O escritório da ONU negociou para acertar com as autoridades venezuelanas os termos dessa missão. A visita acontecerá entre os dias 19 e 21.