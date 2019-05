“Bacurau”: Filme brasileiro conquista Prêmio do Júri em Cannes pela primeira vez

Neste sábado (25), o longa-metragem brasileiro “Bacurau”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, conquistou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes. Foi a primeira vez que uma produção brasileira ganhou o troféu, que é considerado o terceiro mais importante do evento. “Bacurau” dividiu o prêmio com o filme francês Les Misérables. “Bacurau” conta a história de um povoado do sertão nordestinos que é perseguido por um grupo de assassinos americanos.

