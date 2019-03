O Badesul continua crescendo e contribuindo para o progresso do Estado. O resultado positivo relacionado à Expodireto de 2019, com um montante de R$ 162.927.807,95 em propostas de financiamento captadas, demonstra a integração da instituição com a cadeia produtiva do agronegócio. O desempenho desta edição comprova que o Badesul permanece integrado e focado com o desenvolvimento do Estado.

Deixe seu comentário: